جبروت إمراة.. تجديد حبس سيدة قتلت زوجها طعنًا بسكين فى أوسيم

كتب ـ أحمد إسماعيل

تجديد حبس سيدة قتلت زوجها طعنًا بسكين فى أوسيم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بسبب خلافات بينهما، وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمة 4 أيام.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان وإعداد تقرير فني بالصفة التشريحية للجثمان، للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

كان ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على سيدة، لاتهامها بقتل زوجها طعنا بسكين، خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية، وتم إحالتها إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه فى أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه مصاب بطعنات، وأن زوجته وراء ارتكاب الجريمة، وبمواجهة المتهمة اعترفت بطعنه خلال مشاجرة بينهما نتيجة خلافات أسرية، وأشارت إلى أن المجنى عليه حاول الاعتداء عليها بسكين، وأنها تمكنت من استخلاص السلاح من يده وطعنته به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.