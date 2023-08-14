اليوم السابع
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جامعة سوهاج تعلن تفعيل الدراسة بثلاثة برامج جديدة بكلية الآداب

الإثنين، 14 أغسطس 2023 12:23 م
جامعة سوهاج تعلن تفعيل الدراسة بثلاثة برامج جديدة بكلية الآداب الدكتور حسان النعمانى القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت جامعة سوهاج، بدء تفعيل الدراسة بتلاثة برامج جديدة بكلية الآداب شملت برنامج السكان ونظم المعلومات الجغرافية، الدراسات البيئية والاستشعار عن بعد واللغة اليونانية الحديثة وآدابها، وذلك اعتباراً من الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024، صرح بذلك الدكتور حسان النعمانى القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج.
 
وأكد النعمان، أن الجامعة تحرص على إتاحة برامج تعليمية جديدة عالية المستوى بهدف التطوير المستمر للعملية التعليمية، وصقل مهارات الطلاب وقدراتهم نحو سوق العمل المصرى والإقليمى، موضحاً أنه يتم توفير الكوادر البشرية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتجهيز القاعات الدراسية والمعامل بالوسائل التعليمية الحديثة التى تساعد على تنفيذ هذه البرامج بالشكل الأمثل.
 
ومن جانبه أضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تلك البرامج ستقدم خدمة تعليمية مميزة لقطاع كبير من الطلاب الذين يتطلعون لدراسة السكان ونظم المعلومات الجغرافية والدراسات البيئية والاستشعار عن بعد واللغة اليونانية الحديثة وآدابها، والتى يزداد الطلب عليها، وقد جرى تحديد مجالاتها فى ضوء احتياجات سوق العمل.

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