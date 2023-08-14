جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية عزبة "البوز" مركز أبو حماد بالشرقية

ونفذت القافلة تحت إشراف د.نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية، والدكتورعصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة، بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية، حيث شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى بقيادة الدكتور حسين عبد اللطيف مدير المستشفى البيطرى والدكتور محمد عبد الله غنيمى، والدكتور أحمد علاء الدين أحمد.

كما تم الكشف على 209 حالة حيوانات، 2111 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية المسببة للأمراض مجاناً فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة " والتخفيف عن المواطن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثروة الحيوانية .

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن آليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.