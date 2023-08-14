تنسيق المرحلة الثانية: 60.98% حدا أدنى للعلمى.. فتح باب التسجيل غدا (إنفوجراف)

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، أنه تقرر فتح باب التسجيل لطلاب تنسيق المرحلة الثانية اعتبارا من غد الثلاثاء 15 أغسطس ولمدة 5 أيام لتنتهى يوم 19 أغسطس الجارى.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن بمقر وزارة التعليم العالى بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن إجمالى عدد طلاب الشعبة العلمية 295445 طالبا بالمرحلة الثانية للتنسيق، وبلغ إجمالى عدد طلاب الشعبة الأدبية 90678 ألف طالب بإجمالى عدد طلاب المرحلة 350 ألفا و133 طالبا.



تنسيق المرحلة الثانية.. فتح باب تسجيل الرغبات 15 أغسطس

وأوضح وزير التعليم العالى أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 250 دجة فأكثر بنسبة 60.98% والحد الأدنى للشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05% بإجمالي عدد طلاب المرحلة من جميع الشعب 133 ألف طالب.