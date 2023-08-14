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تنسيق المرحلة الثانية.. قائمة بالأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد لطلاب علمى

الإثنين، 14 أغسطس 2023 02:31 م
تنسيق المرحلة الثانية.. قائمة بالأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد لطلاب علمى مؤتمر التنسيق
كتب محمد صبحى

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أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات برئاسة السيد عطا عن الأماكن الشاغرة أمام طلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثانية للتنسيق.
 

وفيما يلى قائمة الكليات والمعاهد بالأماكن الشاغرة للشعب العلمية :

 

وأعلن وزير التعليم العالى خلال فعاليات المؤتمر الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية وأيضا مواعيد تسجيل وإدخال الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية .
 
 
وأغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى ، مساء يوم الخميس الماضى 10 أغسطس الجارى، فى تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يتم ترشيح الطلاب للكليات وفقا لآخر تعديل فى الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى.
 
وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالى 112240 طالبا بالمرحلة الاولى للتنسيق.

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