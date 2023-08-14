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تنسيق الجامعات 2023.. هندسة المطرية جامعة حلوان تعلن عن برنامج للهندسة الإنشائية

الإثنين، 14 أغسطس 2023 11:31 ص
تنسيق الجامعات 2023.. هندسة المطرية جامعة حلوان تعلن عن برنامج للهندسة الإنشائية جامعة حلوان - أرشيفية
كتب ــ محمد صبحى

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أعلنت كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، عن برنامج الهندسة الإنشائية، حيث يتميز البرنامج بوجود تخصصات فريدة حيث يستخدم الطالب التقنيات الحديثة في مجال الهندسة الإنشائية وتطبيقات الكمبيوتر في التصميم الإنشائي، والقدرة على إدارة وتخطيط المشروعات الإنشائية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.
 
وتأتي البرامج الجديدة في إطار فلسفة الجامعة لتطوير وتحديث منظومتها التعليمية بما يتماشى مع التحولات العالمية والاستجابة لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وتراعي هذه البرامج  قواعد الجودة والاعتماد الأكاديمي.
 
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حسين ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية أن البرنامج يساهم فى تأهيل الطالب لسوق العمل في الهندسة الإنشائية عن طريق مشروعى تخرج للطلاب في أكثر من تخصص، وتدريب عملي داخلي وخارجي بجامعة شيربروك بكندا، إلى جانب مسابقات تحفيزية بين الطلاب على مستوى الكلية والجامعات المختلفة، ويؤهل البرنامج الخريج للعمل فور التخرج في مجال التصميم والتحليل الإنشائي والتنفيذ.
 
ويساهم هذا البرنامج في إعداد كوادر علمية مؤهلة هندسيًا وتقنيًا لها القدرة على المنافسة، ومواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية، وقادرة على الإبداع والابتكار والبحث العلمي.
  
وتتمثل شروط القبول في البرنامج للطلاب الراغبين فى الالتحاق  للفئات الآتية:
 
▪️ طلاب الثانوية العامة الذين تم ترشيحهم من قبل مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية.
 
▪️ طلاب الفرقة الإعدادية المنقولين للفرقة الأولى وطلاب الأقسام الأخرى بالكلية وطلاب هندسة حلوان.
 
▪️ الطلاب المحولين إلى الكلية والمحققين للحد الأدنى لكليات القطاع الهندسي بمكتب التنسيق بالجامعات الحكومية المصرية.
 
▪️ الطلاب الوافدين من الدول العربية والأجنبية والمصريين الحاصلين على الشهادات  المعادلة.
 
 
 

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