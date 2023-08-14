تنسيق الجامعات 2023.. قائمة كليات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA

ينشر اليوم السابع، القائمة الكاملة لكليات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، وأسعار الدراسة بالكليات تزامنا مع انطلاق موسم تنسيق الجامعات 2023.
وتضم الجامعة كليات:
مصاريف كلية طب أسنان بجامعة MSA
الفئة A: الترم الأول 102,100 جنيه – الترم الثاني 68,070 جنيه بإجمالى مصروفات 170,170 جنيه.
الفئة B: الترم الأول 108,100 جنيه – الترم الثاني 72,080 جنيه بإجمالى مصروفات 180,180 جنيه.
الفئة C: الترم الأول 120,100 جنيه – الترم الثاني 80,100 جنيه بإجمالى مصروفات 200,200 جنيه.
مصاريف كلية علاج طبيعي بجامعة MSA
الفئة A: الفصل الأول 39.300 جنيه – الفصل الثاني 58.910 جنيه بإجمالى مصروفات 98.210 جنيه .
الفئة B: الفصل الأول 44.900 جنيه – الفصل الثاني 67.340 جنيه بإجمالى مصروفات112.240 جنيه.
الفئة C: الفصل الأول 56.100 جنيه – الفصل الثاني 84.200 جنيه بإجمالى مصروفات 140.300 جنيه.
مصاريف كلية الصيدلة بجامعة MSA
الفئة A: الترم الأول 37,600 جنيه – الترم الثاني 56,340 جنيه بإجمالى مصروفات 93,940 جنيه .
الفئة B : الترم الأول 42,900 جنيه – الترم الثاني 64,460 جنيه بإجمالى مصروفات 107,360 جنيه.
الفئة C: الترم الأول 53,700 جنيه – الترم الثاني 80,500 جنيه بإجمالى مصروفات 134,200 جنيه.
مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة MSA
الفئة A : الترم الأول 31,400 جنيه – الترم الثاني 47,140 جنيه بإجمالى مصروفات 78,540 جنيه .
الفئة B: الترم الأول 35,900 جنيه – الترم الثاني 53,860 جنيه بإجمالى مصروفات 89,760 جنيه.
الفئة C: الترم الأول 44,900 جنيه – الترم الثاني 67,300 جنيه بإجمالى مصروفات 112,200 جنيه.
مصاريف كلية الهندسة بجامعة MSA
الفئة A: الترم الأول 30,300 جنيه – الترم الثاني 45,370 جنيه بإجمالى مصروفات75,670 جنيه.
الفئة B: الترم الأول 34,600 جنيه – الترم الثاني 51,880 جنيه بإجمالى مصروفات86,480 جنيه.
الفئة C: الترم الأول 43,200 جنيه – الترم الثاني 64,900 جنيه بإجمالى مصروفات 108,100 جنيه.
مصاريف كلية علوم الحاسب بجامعة MSA
الفئة A: الترم الأول 27,700 جنيه – الترم الثاني 41,430 جنيه بإجمالى مصروفات 69,130 جنيه .
الفئة B: الترم الأول 31,600 جنيه – الترم الثاني 47,400 جنيه بإجمالى مصروفات 79,000 جنيه.
الفئة C: الترم الأول 39,500 جنيه – الترم الثاني 59,250 جنيه بإجمالى مصروفات 98,750 جنيه.
مصاريف كلية فنون وتصميم بجامعة MSA
الفئة A: الترم الأول 29,000 جنيه – الترم الثاني 43,380 جنيه بإجمالى مصروفات.
الفئة B: الترم الأول 33,100 جنيه – الترم الثاني 49,620 جنيه بإجمالى مصروفات 82,720 جنيه .
الفئة C: الترم الأول 41,400 جنيه – الترم الثاني 62,000 جنيه بإجمالى مصروفات 103,400 جنيه .
مصاريف كلية علوم الإدارة بجامعة MSA
الفئة A: الترم الأول 26,300 جنيه – الترم الثاني 49,540 جنيه بإجمالى مصروفات 65,840 جنيه.
الفئة B: الترم الأول 30,100 جنيه – الترم الثاني 45,140 جنيه بإجمالى مصروفات 75,240 جنيه .
الفئة C: الترم الأول 37,600 جنيه – الترم الثاني 56,450 جنيه بإجمالى مصروفات 94,050 جنيه.
مصاريف كلية إعلام بجامعة MSA
الفئة A: الترم الأول 26,300 جنيه – الترم الثاني 39,540 جنيه بإجمالى مصروفات 65,840 جنيه.
الفئة B: الترم الأول 30,100 جنيه – الترم الثاني 45,140 جنيه بإجمالى مصروفات 75,240 جنيه.
الفئة C: الترم الأول 37,600 جنيه – الترم الثاني 56,450 جنيه بإجمالى مصروفات 94,050 جنيه .
مصاريف كلية لغات وترجمة بجامعة MSA
الفئة A: الترم الأول 19,300 جنيه – الترم الثاني 28,830 جنيه بإجمالى مصروفات 48,130 جنيه.
الفئة B: الترم الأول 22,000 جنيه – الترم الثاني 33,000 جنيه بإجمالى مصروفات 55,000 جنيه .
الفئة C: الترم الأول 27,500 جنيه – الترم الثاني 41,250 جنيه بإجمالى مصروفات 68,750 جنيه.
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