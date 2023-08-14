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تنسيق الجامعات 2023.. قائمة كليات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA

الإثنين، 14 أغسطس 2023 05:00 ص
تنسيق الجامعات 2023.. قائمة كليات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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ينشر اليوم السابع، القائمة الكاملة لكليات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، وأسعار الدراسة بالكليات تزامنا مع انطلاق موسم تنسيق الجامعات 2023.
 
وتضم الجامعة كليات:
 
مصاريف كلية طب أسنان بجامعة MSA 
 
الفئة A:  الترم الأول 102,100 جنيه – الترم الثاني 68,070 جنيه بإجمالى مصروفات 170,170 جنيه.
الفئة B: الترم الأول 108,100 جنيه – الترم الثاني 72,080 جنيه بإجمالى مصروفات 180,180 جنيه.
الفئة C: الترم الأول 120,100 جنيه – الترم الثاني 80,100 جنيه بإجمالى مصروفات 200,200 جنيه.
 
 
مصاريف كلية علاج طبيعي بجامعة MSA
 
الفئة A: الفصل الأول 39.300 جنيه – الفصل الثاني 58.910 جنيه بإجمالى مصروفات 98.210 جنيه .
الفئة B: الفصل الأول 44.900 جنيه – الفصل الثاني 67.340 جنيه بإجمالى مصروفات112.240 جنيه.
الفئة C: الفصل الأول 56.100 جنيه – الفصل الثاني 84.200 جنيه بإجمالى مصروفات 140.300 جنيه.
 
مصاريف كلية الصيدلة بجامعة MSA 
 
الفئة A: الترم الأول 37,600 جنيه – الترم الثاني 56,340 جنيه بإجمالى مصروفات 93,940 جنيه .
الفئة B : الترم الأول 42,900 جنيه – الترم الثاني 64,460 جنيه بإجمالى مصروفات 107,360 جنيه.
الفئة C: الترم الأول 53,700 جنيه – الترم الثاني 80,500 جنيه بإجمالى مصروفات 134,200 جنيه.
 
مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة MSA
 
الفئة A : الترم الأول 31,400 جنيه – الترم الثاني 47,140 جنيه بإجمالى مصروفات 78,540 جنيه .
الفئة B: الترم الأول 35,900 جنيه – الترم الثاني 53,860 جنيه بإجمالى مصروفات 89,760 جنيه.
الفئة C: الترم الأول 44,900 جنيه – الترم الثاني 67,300 جنيه بإجمالى مصروفات 112,200 جنيه.
 
 
مصاريف كلية الهندسة بجامعة MSA 
 
الفئة A: الترم الأول 30,300 جنيه – الترم الثاني 45,370 جنيه بإجمالى مصروفات75,670 جنيه.
الفئة B: الترم الأول 34,600 جنيه – الترم الثاني 51,880 جنيه بإجمالى مصروفات86,480 جنيه.
الفئة C: الترم الأول 43,200 جنيه – الترم الثاني 64,900 جنيه بإجمالى مصروفات 108,100 جنيه.
 
مصاريف كلية علوم الحاسب بجامعة  MSA 
 
الفئة A: الترم الأول 27,700 جنيه – الترم الثاني 41,430 جنيه بإجمالى مصروفات 69,130 جنيه .
الفئة B: الترم الأول 31,600 جنيه – الترم الثاني 47,400 جنيه بإجمالى مصروفات 79,000 جنيه.
الفئة C: الترم الأول 39,500 جنيه – الترم الثاني 59,250 جنيه بإجمالى مصروفات 98,750 جنيه.
 
 
مصاريف كلية فنون وتصميم بجامعة MSA 
 
الفئة A: الترم الأول 29,000 جنيه – الترم الثاني 43,380 جنيه بإجمالى مصروفات.
الفئة B: الترم الأول 33,100 جنيه – الترم الثاني 49,620 جنيه بإجمالى مصروفات 82,720 جنيه .
الفئة C: الترم الأول 41,400 جنيه – الترم الثاني 62,000 جنيه بإجمالى مصروفات 103,400 جنيه .
 
 
مصاريف كلية علوم الإدارة بجامعة MSA
 
الفئة A: الترم الأول 26,300 جنيه – الترم الثاني 49,540 جنيه بإجمالى مصروفات 65,840 جنيه.
الفئة B:  الترم الأول 30,100 جنيه – الترم الثاني 45,140 جنيه بإجمالى مصروفات 75,240 جنيه .
الفئة C: الترم الأول 37,600 جنيه – الترم الثاني 56,450 جنيه بإجمالى مصروفات 94,050 جنيه.
 
 
مصاريف كلية إعلام بجامعة MSA
 
الفئة A: الترم الأول 26,300 جنيه – الترم الثاني 39,540 جنيه بإجمالى مصروفات  65,840 جنيه.
الفئة B: الترم الأول 30,100 جنيه – الترم الثاني 45,140 جنيه بإجمالى مصروفات 75,240 جنيه.
الفئة C: الترم الأول 37,600 جنيه – الترم الثاني 56,450 جنيه بإجمالى مصروفات  94,050 جنيه .
 
 
 
مصاريف كلية لغات وترجمة بجامعة MSA 
 
الفئة A: الترم الأول 19,300 جنيه – الترم الثاني 28,830 جنيه بإجمالى مصروفات  48,130 جنيه.
الفئة B:  الترم الأول 22,000 جنيه – الترم الثاني 33,000 جنيه بإجمالى مصروفات 55,000 جنيه .
الفئة C: الترم الأول 27,500 جنيه – الترم الثاني 41,250 جنيه بإجمالى مصروفات 68,750 جنيه.

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