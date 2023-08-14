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تنسيق الجامعات 2023 .. ترشيح 196 طالبا بالشعبة الأدبية لمعاهد التعليم العالى

الإثنين، 14 أغسطس 2023 03:55 م
تنسيق الجامعات 2023 .. ترشيح 196 طالبا بالشعبة الأدبية لمعاهد التعليم العالى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات عن ترشيح 196 طالبا من طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية للمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى، وترشيح 72912 من الطلاب بالكليات الجامعية.

 

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، إن عدد الطلاب بالثانوية العامة  بالمرحلة الأولى للتنسيق 112240 طالبا موزعين على الشعب العلمية والأدبية، موضحا ان إجمالى عدد الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم بموقع التنسيق من طلاب المرحلة الأولى 2703 طلاب وبلغ اجمالى عدد الطلاب المسجلين رغباتهم 109537 طالبًا .

 
وأعلن الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القبول بكليات الطب باجمالى 91.34% وطب الأسنان 90.97% والعلاج الطبيعى 90.12% والصيدلة 89.51%، كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للقبول بتنسيق المرحلة الأولى ، لكلية الهندسة 85%، والتخطيط العمراني 83.41%.
 
وأوضح خلال مؤتمر صحفى انعقد بمقر وزارة التعليم العالى بالعاصمة الإدارية الجديدة ، أن الحد الأدنى للقبول بالشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 70.61%، والاقتصاد والعلوم السياسية 86.46%، وقطاع كليات الالسن 84.51% والإعلام 83.65% والآثار 80.73%.
 
كما أعلن وزير التعليم العالى عن وجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الهندسية بالمرحلة الثانية للتنسيق بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وكليات والفنون الجميلة وكليات العلوم والفنون التطبيقية وأماكن شاغرة بكليات الاقتصاد والعلوم  السياسية والالسن والاعلام والاثار بالإضافة الى باقى الكليات والجامعات التكنولوجية. 
 
وأشار إلى أن هناك أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية علمى علوم بكليات طب بيطرى وتمريض وعلوم وزراعة وحاسبات والذكاء الاصطناعى، ووجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثانية للتنسيق، بكليات التربية تعليم ابتدائى وتربية شعبة طفولة مبكرة.  الآداب والتجارة والحقوق والتربية النوعية بشعبتيها ودار العلوم والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية والسياحة والفنادق والاقتصاد المنزلى وكليات التربية للطفولة المبكرة.
 

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