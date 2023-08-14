اليوم السابع
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تفاصيل مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد في العياط

الإثنين، 14 أغسطس 2023 09:22 ص
تفاصيل مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد في العياط مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد _أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع شاب نتيجة اصطدام قطار به، أثناء عبوره السكة الحديد في العياط، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات الحادث، وتبين أن الشاب خلال عبوره السكة الحديد، من مكان غير مخصص للعبور، لم يشاهد اقتراب القطار، مما أسفر عن اصطدامه به، ليلقى مصرعه في الحال. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصرحت النيابة بدفن الجثة، وباشرت التحقيق. 
 
وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اصطدام قطار بأحد الأشخاص في منطقة العياط. 
 
وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن شابا صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد، مما أسفر عن مصرعه في الحال متأثرا بالإصابات التي لحقت به. 
 
وتم التوصل لهوية الشاب، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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العياط

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