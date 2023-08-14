اليوم السابع
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تفاصيل لقاء محافظ جنوب سيناء مع وزير المالية في العاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين، 14 أغسطس 2023 05:33 م
تفاصيل لقاء محافظ جنوب سيناء مع وزير المالية في العاصمة الإدارية الجديدة جانب من اللقاء
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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التقى اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة وبحث عدة موضوعات مالية هامة تتعلق بدعم المشروعات الحيوية بالمحافظة.
 
جاء من نتائج اللقاء دعم المحافظة بمبلغ 20 مليون جنيه سنويا لدعم وصيانة الزراعات بمدينة شرم الشيخ، وصدق وزير المالية علي ارسال المبلغ فورا.
 
وجاء من نتائج اللقاء أيضا دعم المحافظة بمبلغ 3.5 مليون جنيه تمثل نسبة الـ10٪؜ السنوية للسور الأمنى، ووجه الوزير بأن يتم ارسال المبلغ فورا للمحافظة، وأيضا دعم المحافظة بمبلغ 5 مليون جنيه شهريا للصرف منه على شركة النظافة بشرم الشيخ، كما صدق وزير المالية علي سد الفجوة ما بين ما يتم تحصيله والمصروف شهريا. 
 
وكذا دعم المحافظة بمبلغ 1 مليون جنيه سنويا للتعاقد مع شركة لصيانة وتشغيل عدد 5 أتوبيسات كهربائية بمدينة شرم الشيخ، ووجه في هذا الشأن بأن يكون التعاقد من الموارد الذاتية للمحافظة وإيراد تشغيل الأتوبيسات.
 
حضر الاجتماع كل من اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، والمحاسب هيثم سالم وكيل وزارة المالية بالمحافظه، وطارق عبدالله، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وأحمد فؤاد مدير عام الحسابات بالمحافظة.

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