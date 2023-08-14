تفاصيل أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج.. القيمة ومواعيد الصرف

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة مصر لتأمينات الحياة، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، إطلاق وثيقة معاش بكرة بالدولار الأمريكي، وهي وثيقة حصرية والأولى من نوعها، والتي يتم شرائها بالدولار، وتتيح الوثيقة لكل مشتري تحديد شروط فترات السداد الخاصة به، وجاءت أبرز مزايا الوثيقة:

1- قسط وحيد بحد أدنى 500 دولار وبحد أقصى 10 آلاف دولار بالإضافة إلى مصاريف الإصدار مع إمكانية دفع أقساط إضافية اختيارية بحد أدنى 50 دولار.

2- مزايا الاستحقاق للوثيقة، وهي أن يتم دفع مبلغ معاش مضمون عند بلوغ العميل سن الاستحقاق، ويمكن للعميل أن يختار بين 3 خيارات (دفعة واحدة، ودفعات شهرية مضمونة لمدة 10 سنوات، ودفعات شهرية لمدة 15 سنة).

3- يتم دفع مبلغ المعاش المضمون طبقًا للسيناريوهات التالية (إما عند بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق وهو 50 أو 55 أو 60 أو 65 سنة، أو في حالة وفاة المؤمن عليه خلال مدة الوثيقة، وقبل بلوغ تاريخ سن الاستحقاق، وفي حالة إصابة المؤمن عليه بالعجز الكلي أو الدائم خلال مدة الوثيقة وقبل بلوغ تاريخ الاستحقاق.

4- لا يوجد إجراءات طبية مطلوبة.

5- لا يتم إلغاء الوثيقة أو تخفيض قيمتها في حالة عدم سداد العميل أقساط إضافية.

6- يوجد سحب سنوي للوثيقة، ويمنح الفائز قيمة 75% من مبلغ المعاش المضمون.

7- يمكن للعميل الحصول على وثيقتين بحد أقصى (وثيقة لكل سن استحقاق).