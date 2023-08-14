تعيين شون جونز مديرا لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية فى مصر

كتبت رباب فتحى

رحبت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم، بوصول شون جونز، وتوليه منصب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.

وقالت فى بيان لها إن شون جونز يجلب ثروة من الخبرة إلى منصبه الجديد، حيث سيشرف على ملف يضم أكثر من 45 مشروعًا تم تمويلهم كجزء من المساعدات الاقتصادية السنوية التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة إلى مصر والتي تبلغ 125 مليون دولار سنويا.

قال جونز مدير البعثة: "يسعدني الانضمام إلى فريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر والبناء على أكثر من أربعة عقود من الشراكة بين حكومة الولايات المتحدة ومصر". وأضاف جونز: "أتطلع إلى العمل مع الحكومة المصرية والشركاء الاستراتيجيين والشعب المصري للبناء على الأولويات المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر في مجالات مثل النمو الاقتصادي وتمكين المرأة وتغير المناخ.

وأضاف البيان أن مدير البعثة جونز يأتي إلى مصر بخلفية متميزة، حيث شغل سابقًا منصب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إثيوبيا والمكسيك.

كما شغل أيضًا مناصب في بعثات الوكالة في اليمن والعراق والأردن وكولومبيا، وشغل منصب نائب مساعد المدير الأول في مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للأمن الغذائي، ونائب منسق مبادرة الطاقة لأفريقيا التابعة للحكومة الأمريكية. جونز حاصل على درجة الماجستير في السياسة العامة من جامعة ميشيغان ودرجة البكالوريوس من كلية أورسينوس في ولاية بنسلفانيا.