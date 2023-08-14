اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 أغسطس 2023 10:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

تعرف على سلطة النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف

الإثنين، 14 أغسطس 2023 09:36 ص
تعرف على سلطة النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف النيابة الإدارية - أرشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
النيابة الإدارية هى جهة التحقيق والهيئة القضائية المختصة بالتحقيق في جميع المخالفات التأديبية، ويكشف "اليوم السابع" في النقاط التالية سلطة النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف المتهم.
 
- للنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق.
 
- للنيابة الإدارية أن تصدر قرارا بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
 
- للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين وأماكن العمل الحكومية.
 
- للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
 
- للنيابة الإدارية سلطة إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
 
 

النيابه الاداريه

التحقيق مع الموظف

سلطان النيابه الاداريه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة

النيابة الإدارية تعاين موقع حريق ورشة تصنيع أثاث بمركز دمياط

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 04:43 م

النيابة الإدارية تعاين عقارا تسبب هدمه فى قطع أسلاك الإنارة فى مغاغة

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 04:31 م

تعرف على فئات تخضع لسلطة التحقيق من النيابة الإدارية

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 01:00 ص

3 قرارات هامة للنيابة الإدارية بعد معاينة موقع حريق مستشفى دمياط الجامعى

الإثنين، 07 أغسطس 2023 07:46 م

النيابة الإدارية تعاين حريق وزارة الأوقاف وتصدر 3 قرارات هامة

الأحد، 06 أغسطس 2023 04:54 م

النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا فى واقعة حريق وزارة الأوقاف

السبت، 05 أغسطس 2023 02:36 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة