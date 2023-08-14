تشغيل مواقف سيارات الأجرة بقرى "حياة كريمة" بمركز كفر سعد فى دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بدء تشغيل مواقف سيارات الأجرة المدرجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد، لافتة إلى أنه تم إنشاء عدد 11 موقف بقرى "كفر الوسطاني، تفتيش ثان، كفر سعد البلد، السوالم، كفور الغاب، كفر سليمان البحرى، كفر المنازلة، الزهراء، أم الرزق والعباسية وكفر المرابعين الشرقية".

وأشارت محافظ دمياط ، إلى أن مخطط التطوير الذى تستهدفه المبادرة تضمن إنشاء مواقف لسيارات الأجرة و أسواق حضارية تم تشغيلها أيضًا مؤخرًا لتحقيق طفرة بكافة الخدمات بقرى المركز، والإرتقاء بالشكل الحضارى لها، موضحة أن كل موقف تضمن حارات لانتظار السيارات ودورات مياه كما تم توصيل شبكات المرافق لكل موقف وتجهيزه بمظلة، وذلك لتوفير مكان مجهز لانتظار سيارات الأجرة للقضاء على أى صور للعشوائية.