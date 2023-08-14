تخدم قرى الساحل الشمالى.. شاهد محطة الحمام للقطار السريع.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تواصل وزارة النقل تنفيذ محطات الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح، ومن بينها، محطة الحمام، التابعة لمرسى مطروح، وهي محطة إقليمية ستخدم مدينة الحمام، وعدد من القرى بالساحل الشمالي.

وتتميز المحطة بقربها من الطريق الساحلي الدولي بالإضافة إلى محطة برج العرب حيث ستخدم هذه المحطة بموقعها الحالي مدينة برج العرب القديمة والمدينة الجديدة وأيضا المنطقة الصناعية والقريبة من الطريق الساحلي الدولي، وهي محطة للقطار السريع ومن كبرى المحطات على الخط، حيث أنها تتكون من عدد 6 سكك.

و القطار الكهربائي السريع هو قطار تنمية سيسهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب، وتقليل الازدحام المروري والحد من الحوادث وتحقيق مستوى أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة كما أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية هي شرايين تنمية ستخدم المناطق الزراعية و العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من اكتوبر والمنيا الجديدة واسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) كما ستخدم المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) المار بها، وستخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات كما ستسهم في خدمة الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة التي يتم انشائها تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات الحالية الديزل أو عبر شبكة الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

جدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 4خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم ويدخل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة/ العلمين /مطروح ) ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة و يبلغ طول الخط 675 كم وبعدد محطات تبلغ 21 محطة وبعدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة ويتكون من 15 قطار سريع ، 34 قطار إقليمى ، 14 جرار بضائع .