تحصين 75 ألف رأس ماشية ضد "الحمى القلاعية والوادى المتصدع" فى المنيا



ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، استمرار تحصين الماشية للوقاية من مختلف الأمراض المحتملة لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة من خلال لجان بيطرية ثابتة ومتحركة مجهزة باللقاحات اللازمة، بالإضافة إلى لجان التأمين والترقيم وتسجيل الماشية، ولجان الإرشاد والتوعية بالتنسيق بين الإدارات البيطرية والوحدات المحلية لتوفير كافة أوجه الدعم للمربين و أصحاب رؤوس الماشية .

أعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، تحصين 75 ألف من رأس الماشية، خلال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وذلك منذ انطلاقها فى منتصف يوليو الماضى وتنفذها مديرية الطب البيطرى ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.