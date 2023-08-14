تحرير 25 محضر مخالفة ورفع الإشغالات فى حملة بكوم أمبو بأسوان

أسوان- صلاح المسن

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، ب محافظة أسوان ، بدعم من شرطة المرافق، حملة مكبرة على منطقة القيصرية، وعدد من الشوارع الجانبية المتفرعة من شارع بورسعيد بوسط المدينة، أسفرت عن تحرير 25 محضر مخالفة، مع رفع الإشغالات.

فى إطار توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتفريغ الشوارع التجارية والحيوية بمدن المحافظة من الإشغالات والتعدى على الطرق العامة .

وأكد شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ حملات مستمرة لرفع وإزالة الإشغالات أولاً بأول داخل الشوارع الرئيسية بالمدينة فى ظل التعليمات المشددة من محافظ أسوان بالتصدى لكافة المخالفات والتعدى على حرم الطرق ، وخطوط التنظيم.

ولفت شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، إلى أنه تم تنفيذ 70 % من أكبر مجمعين لمواقف السيرفيس والسويقات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه حيث يضم أحد المجمعين موقف لسيارات السرفيس والمحلات التجارية بروؤف، والمقام على مساحة 16,800م2 ويستوعب 232 سيارة ميكروباص ، ومنطقة للخدمات تشمل 19 محل تجارى وكافتيريا ومسجد و 4 دورات مياه عمومية، ومكتب إدارى .

وأضاف شوقى مصطفى، بأن مجمع مواقف السيرفيس والسويقات الأخر بالكفور يقع على مساحة 12,600م2 ليستوعب 200 سيارة سيرفيس ، بالإضافة إلى منطقة للخدمات تشمل 17 محل تجارى وكافتيريا ومكتب إداري حيث تعتبر مدينة كوم أمبو من أكبر المراكز التجارية والزراعية والصناعية بالمحافظة، ولاسيما شارع بورسعيد، والشوارع المتفرعة منه.