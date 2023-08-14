تجديد حبس المتهم بقتل قهوجى بسبب مشاجرة فى البساتين

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة قتل قهوجي خلال مشاجرة.

ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدي على آخر بالضرب محدثاً إصابته التي أودت بحياته، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بحدوث مشاجرة ومتوفى بمقهى كائن بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال تواجد (مالك ‏المقهى محل البلاغ "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم دائرة القسم - توفى متأثراً بإصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم بالمقهى ملكه) حدثت بينه وبين قائد مركبة "توك توك" مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها على المجني عليه بالضرب باستخدام ‏سلاح أبيض "سكين" تحصل عليها من داخل المقهى محدثاً إصابته التي أودت بحياته ولاذ ‏بالفرار، وبسؤال صديق المتوفى أيد ‏ما سبق.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة القسم).‎ ‎

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.