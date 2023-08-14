اليوم السابع
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تجديد حبس المتهمين بقتل طالب بسبب مشاجرة فى المعادى

الإثنين، 14 أغسطس 2023 03:12 م
تجديد حبس المتهمين بقتل طالب بسبب مشاجرة فى المعادى كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى بمحكمة المعادى، تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل طالب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات، باستقبالها طالبا متوفيا إثر إصابته بجرح طعنى بالجسم، وبالانتقال وسؤال والده سائق، قرر بقيام أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" بالتعدي على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها التى أودت بحياته.
 
وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ووالده، وكل من 8 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب، وقام أحد المتهمين بالتعدى على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته، ولاذوا بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، والسلاح المُستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهـم اعترفوا بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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