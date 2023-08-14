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تأجيل محاكمة المتهم بقتل موظفة فى شركة لسرقتها بحدائق القبة لـ 22 أغسطس

الإثنين، 14 أغسطس 2023 10:54 ص
تأجيل محاكمة المتهم بقتل موظفة فى شركة لسرقتها بحدائق القبة لـ 22 أغسطس محكمة_أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عامل، لاتهامه بقتل موظفة لسرقتها لجلسة 22 أغسطس الجاري. 
 
وكان تمكن رجال المباحث من كشف ملابسات العثور على جثة فتاة داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، وتم القبض على المتهم بقتلها عقب سرقتها، وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة لفتاة داخل شقة تستخدم كشركة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة موظفة "ف .ا" 32 سنة، وبها طعنات وتم نقلها إلى المشرحة.
 
وبإجراء التحريات تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وقام فريق من رجال مباحث القاهرة بمطاردته وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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