تأجيل محاكمة المتهم باستعمال القوة لمنع ضبط مسجل خطر بشبرا الخيمة لسبتمبر المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، محمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النيابة كريم جابر، وأمانة سر هاني خطاب، تأجيل محاكمة المتهم بالاشتراك مع متهمين آخرين صدر بحقهم أحكام سابقة، في استعمال القوة ضد قوات الشرطة أثناء محاولة ضبطه، لجلسة يوم 11 سبتمبر المقبل للمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 6445 لسنة 2021 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1769 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أنه قام كل من "نبيل ح ر"، 24 سنة فني، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، و" محمد ع م"، 20 سنة، عامل، مركز بلبيس محافظة الشرقية، و"حمدي ا ح"، 24 سنة، بدون عمل، مقيم مركز بلبيس بمحافظة الشرقية "هارب"، استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين وهم القوة الأمنية من ضباط الشرطة ومرافقيهم من رجال الشرطة.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أشهروا في وجههم أسلحة نارية وأطلقوا صوبهم أعيرة نارية لإرهابهم؛ وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبط المتهم الثالث - المطلوب التنفيذ عليه، وقد بلغوا من ذلك مقصدهم وهو عدم ضبطه على النحو المبين بالأوراق.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (فردين خرطوش - مسدس)، كما حازوا وأحرزوا ذخائر (أكثر من طلقة) مما تستعمل في الأسلحة النارية موضوع الإتمام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها.