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تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "أحداث عين شمس" لجلسة 10 سبتمبر

الإثنين، 14 أغسطس 2023 02:59 م
تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "أحداث عين شمس" لجلسة 10 سبتمبر حبس متهم_ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد عمار، تأجيل نظر إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عين شمس"، لجلسة 10 سبتمبر للاطلاع.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين الدكتور على عمارة وأحمد عبد الجواد وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، تهم الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمس أشخاص فى 25 يناير 2015، وترويع المواطنين، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة.
 
 

احداث عين شمس

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