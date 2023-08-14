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بوليفيا تعلن الطوارئ بسبب انخفاض حاد فى منسوب مياه بحيرة تيتيكاكا

الإثنين، 14 أغسطس 2023 03:24 م
بوليفيا تعلن الطوارئ بسبب انخفاض حاد فى منسوب مياه بحيرة تيتيكاكا بوليفيا
فاطمة شوقى

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تواجه بحيرة تيتيكاكا، أعلى بحيرة صالحة للملاحة في العالم ومصدر حياة لمجتمعات أيمارا في المرتفعات البوليفية، تهديدًا خطيرًا من الاحتباس الحراري والجفاف المستمر، وأعلنت السلطات البوليفية حالة الطوارئ بسبب الانخفاض الحاد في منسوب المياه، مما أثر على نمط حياة أولئك الذين يعتمدون على مياهها.
 
وأشارت صحيفة "التيمبو" التشيلية إلى أن بحيرة بحيرة تيتيكاكا انحسرت إلى مستويات تنذر بالخطر، وقال الخبراء إن تغير المناخ المتسارع من قبل الإنسان لعب دورًا حاسمًا في هذه الأزمة، وظهرت ظواهر طبيعية مثل النينيا والنينو في وقت مبكر بشكل غير عادي واشتدت حدتها.
 
وأوضحت الصحيفة أن اقتراب البحيرة من الجفاف سيؤثر سلبا على المنطقة باكملها، حيث أنها تعتمد على الزراعة والثروة الحيوانية، ونقص المياه سيؤثر على هذه القطاعات مما سيؤدى الى ازمة اقتصادية كبيرة ومجاعة.
 
كما أثارت السلطات في مدينة بونو في بيرو مخاوف بشأن التأثير المحتمل على السياحة، حيث تشترك بوليفيا وبيرو في البحيرة، ويجذب جمالها الطبيعي آلاف الزوار.
 
 

بوليفيا

الجفاف

اخبار العالم

انحسار المياه



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