بدء تلقى أوراق المقبولين بمدرسة المياه بالإسكندرية.. اعرف المستندات المطلوبة

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الإسكندرية ، بدء تلقى المستندات الخاصة للطلاب المقبولين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام الدراسى 2023/2024..

و المستندات المطلوبه من الطلاب المقبولين للتقديم في المدرسة للعام الدراسى هى:

• ملف التقديم الخاص بالتعليم الفني

• أصل شهادة الإعدادية +2 صورة منها أو بيان نجاح مختوم بشعار الجمهورية

• شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة + 2 صورة منها

• عدد 2 صورة بطاقة ولي الأمر مسجل عليها رقم تليفون ولي الأمر + صورة بطاقة الأم

• البطاقة الصحية الخاصة بالطالب (الصفراء)

• إيصال إيداع المصروفات الدراسية (التعليم الفني ) من البريد +2 صورة منها

• عدد 8 صورة شخصية مقاس 4 × 6 مطبوع عليها اسم الطالب رباعي

• شهادة ولاية تعليمية باسم ولي الأمر + 2 صورة منها في حالة وفاة الأب أو انفصال الوالدين مع تقديم إثبات الوفاة أو الانفصال + عدد 2 صورة منها

• مبلغ (1500 جنيه) "ألف وخمسائة جنيه مصري لا غير " قيمة المصروفات المدرسية

• مبلغ (2000 جنيه) "ألفان جنيه مصري لا غير " قيمة قسط الجهاز اللوحي (تابلت) الخاص بالطالب

• استمارة القبول مطبوعة من الموقع الإلكترونى استمارة رقم (3)

• تقدم الملفات عن طريق ولي الأمر شخصيا (أو صاحب الولاية التعليمية) وذلك للتوقيع على بعض الإقرارات، وذلك حتى يوم الخميس 24 أغسطس الجارى، ويسقط حق المرشح في القبول بالمدرسة بعد هذا التاريخ في حالة عدم تقديم ملف الطالب.