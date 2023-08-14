اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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انهيار جسر للسكك الحديدية في النرويج جراء فيضانات عارمة

الإثنين، 14 أغسطس 2023 07:07 م
انهيار جسر للسكك الحديدية في النرويج جراء فيضانات عارمة فيضانات - أرشيفية
وكالات

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أعلنت الشرطة النرويجية، يوم الاثنين، انهيار جزء من جسر للسكك الحديدية في جنوب البلاد، بعدما كان مغلقا أمام القطارات إثر فيضانات الأسبوع الماضي، في حين لم تذكر سقوط أي ضحايا.

ووفق هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة "إن آر كي"، "انهار الجسر الحديدي في وسطه بعد سقوط عمود إثر ارتفاع منسوب المياه في الأيام الأخيرة بنهر لاغن".

وقالت الشرطة المحلية على موقع "إكس" (تويتر سابقا) "لم يسجل أي ضرر بشري".

وأغلق الجسر الواقع على خط السكك الحديدية بين مدينتي أيدسفول وتروندهايم، الأسبوع الماضي أمام حركة القطارات بسبب الفيضانات الناجمة عن العاصفة.

 

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