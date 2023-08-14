انتشال جثة طفل غريق من داخل ترعة فى أطفيح

انتشل رجال الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية جثة طفل غريق من داخل ترعة بدارة قسم أطفيح، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا يفيد بوجود غريق من داخل ترعة بدائرة قسم أطفيح، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وجري نقلها إلي المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

كما أنقذ رجال الحماية المدنية بالجيزة شخصًا من داخل مصعد معطل أثناء صعوده داخل عقار سكنى فى منطقة الطالبية، وتم إنقاذه، وحرر محضر بالواقعة.