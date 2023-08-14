اليوم.. النطق بالحكم في قضية قتل متهم لتوأمه بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تنظر محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين محمد مصطفي سليم، وأحمد فتحي عبد المتعال، ومحمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، جلسة النطق بالحكم على المتهم بقتل توأمه بسبب خلافات عائلية في عزبة الأخماس التابعة لقرية اسحاقة بمركز ومحافظة كفر الشيخ.

وذلك في أحداث القضية رقم 13028 لسنة 2022 جنح مركز كفر الشيخ والمقيدة برقم 3279 لسنة 2023 جنايات كلي كفر الشيخ، وقررت المحكمة في جلستها الماضية إحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في عقوبة إعدامه، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم علي المتهم.

كان المستشار سعود محمد نجيب، المحام العام لنيابة كفر الشيخ الكلية فى وقت سابق ، قد أحال "م.ف.ب.خ"، 31 عامًا، عامل عادي، مقيم قرية إسحاقة التابعة لمركز ومحافظة كفر الشيخ لمحكمة الجنايات؛ لإجراء محاكمته عما أسند إليه من اتهام، وتبين من أمر إحالة المتهم لمحكمة جنايات كفر الشيخ أنه في يوم 24 سبتمبر 2022 بدائرة مركز كفر الشيخ قتل المجني عليه "ط.ف.ب.خ"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي ذلك وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "سكين" وتوجه إليه بمحل تواجده بمسكنه وما أن ظفر به حتى عاجله بطعنة بالسلاح آنف البيان استقرت بصدره قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما تبين من أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات أنه أحرز سلاح أبيض "سكين" والمستخدم في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق دون أن يوجد لإحرازها مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو الحرفية.