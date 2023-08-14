اليوم السابع: قادة مصر والأردن وفلسطين يؤكدون ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها القمة الثلاثية بين قادة مصر والأردن وفلسطين فى العلمين.

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قادة مصر والأردن وفلسطين من العلمين يؤكدون: ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين ضمن جدول زمنى واضح.. البيان الختامى للقمة: تحقيق السلام العادل والشامل خيار استراتيجى وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين.. إدانة استمرار وتصاعد الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية لتقويض حقوق الشعب الفلسطينى



إدانة استمرار وتصاعد الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية لتقويض حقوق الشعب الفلسطينى.. القادة الثالث يؤكدون أهمية قيام إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها دون سند قانونى.. ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضى الفلسطينية والتهجير القسرى لأبناء الشعب الفلسطينى من منازلهم وتغيير طابع وهوية مدينة القدس

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