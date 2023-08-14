النيابة العامة تنشر وصايا السنة النبوية عن العدل

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

نشرت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك الحلقة الخامسة من ضمن حلقات ميثاق العدلة التى بدأت نشرها منذ ايام على صفحاتها الرسمية والتى تضمنت وصايا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتحقيق العدل من واسع السنة النبوية.

ونصت رسالة النيابة العامة فى المنشور على الفيس بوك يقول صلى الله عليه وسلم:

مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضاءِ بَيْنَ النَّاسِ فلْيَعْدل بينهم في لحظهِ وَإِشارته وَمَقْعَدِهِ» [البيهقي]

... فَإِذَا أَتَاكَ الْخَصْمَانِ؛ فلا تقض لِوَاحِدٍ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخر، فإنه أَجْدَرَ أَنْ تَعْلَمَ لِمَنِ الْحَقِّ

[ابن حبان]

لا يَقْضِينَ حَكَمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَصْبَانَ » [متفق عليه]

يذكر أن النيابة العامة بإشراف المستشار حماده الصاوي النائب العام احدث تطورا هائلا فى الناحية الانشائية او الفنية بمقار النيابة العامة فضلا عن إطلاق اول استراتيجية وطنية للتحول الرقمى للنيابة العامة.

وعددت النيابة العامة من وسائل التواصل مع المواطنين والمبلغين من خلال إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال التواصل المباشر، فضلا عن التصدى للعديد من جرائم التعدى على مبادئ الأسرة المصرية.

ونادت النيابة العامة فى أكثر من موضوع المشرع المصري لضرورة الإنتباه وسد بعض الثغرات التشريعية أو تغليظ بعد العقوبات لتحقيق الردع العام.