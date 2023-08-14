المشدد 6 سنوات لبائع خردة لحيازته "حشيش وهيروين" فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب السعدنى، بمعاقبة المتهم " أ.ع.ا" بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمة مبلغ مالى قدرة ماتئى ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 6770 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل، يفيد بضط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، أنه حال المرور الأمنى بدائرة القسم، أبصرت القوة الأمنية المتهم " ا.ع.ا" بائع خردة، ممسكا فى يده سلاح أبيض سكينا، فأسرعت القوة بضبطه، وانتزاع السلاح الأبيض، وبتفتيشه عثر بحوزته على حافظة بلاستيكية بداخلها عدد 2 قطعة حشيش وعدد 7 لفافات لمخدر الهيروين، وبتفتيش شخصه، عثر بحوزته على مبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض لتقطيع تجارته غير المشروعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتبين من تقرير المعمل الكيميائى أن القطعتين لمخدر الحشيش ووزنت 82.70 جرام، وعدد 7 لفافات لمخدر، ووزنت 35.41 جرام، وأن السلاح الأبيض المضبوط به آثار لمخدر الحشيش، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.