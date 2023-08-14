القوات الروسية تحبط محاولة أوكرانية لبناء جسر عائم في دونيتسك

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قال المتحدث باسم مجموعة القوات الروسية "شرق" أوليج تشيخوف، الأحد، إن وحدات مدفعية تابعة للمجموعة القتالية الشرقية الروسية دمرت

جسرا عائما كانت قوات كييف تحاول إقامته عبر نهر "موكري يالي" بالقرب من منطقة "أوروزينوي" في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف تشيخوف - في مقطع فيديو نُشر على قناة "تلجرام" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه تم إحباط محاولة القوات الأوكرانية لبناء جسر عائم عبر نهر "موكري يالي" غرب أوروزينوي، حيث تم تدمير العوامات بنيران المدفعية.. مشيرا إلى أن وحدات المدفعية أصابت معقلا للقوميين بالقرب من "ماكاروفكا"، ومركز مراقبة للمسلحين شمال "بريوتنوي".

وتابع قائلا "الوحدات الأمامية للمجموعة القتالية، مدعومة بالمدفعية والطيران، أصابت وحدات الجيش الأوكراني، التي تواصل محاولاتها الهجومية بالقرب من أوروزينوي وستارومايورسكوي".

وأوضح تشيخوف أن وحدات المدفعية الروسية قضت على محطة رادار للبطارية المضادة أمريكية الصنع شمال غرب "نوفودوينسكي"، كما تم تدمير نظام صاروخي أوكراني مضاد للدبابات بواسطة قنبلة أسقطت من مسيرة.