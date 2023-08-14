اليوم السابع
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القبض على المتهمين بقتل عامل بسبب خصومة ثأرية فى أطفيح

الإثنين، 14 أغسطس 2023 08:57 م
القبض على المتهمين بقتل عامل بسبب خصومة ثأرية فى أطفيح حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بقتل عامل بإطلاق النار عليه، نتيجة خصومة ثأرية في أطفيح، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة ومناظرة الجثة، أنه فارق الحياة نتيجة تعرضه لإطلاق نار، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة المجني عليه، وتوصلت التحريات إلى أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة نتيجة خصومة ثأرية، حيث طاردوه وأطلق أحدهم النار عليه وفروا هاربين بواسطة سيارة.
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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