اليوم السابع
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العثور على جثة شخص فى حالة تحلل داخل منزله بالشرقية

الإثنين، 14 أغسطس 2023 11:24 ص
العثور على جثة شخص فى حالة تحلل داخل منزله بالشرقية جثة
الشرقية ــ فتحية الديب

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استقبل مستشفى الزقازيق الجامعى، جثمان شخص فى حالة تحلل، عثر عليه متوفيا داخل منزله بنطاق منطقة يوسف بيه بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى الزقازيق الجامعى بوصول " هانى ف م" 50 سنة مقيم يوسف بيه نطاق قسم ثان الزقازيق جثة هامدة. 
 
وتبين من التحريات العثور على الجثمان فى  شقة بالطابق الثانى داخل منزل مكون من 5 طوابق، والجثمان كان فى بداية التحلل، تم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى الجامعى.
 
وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي  طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وإجراء الصفة التشريحية عليه، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.
 
 

 


الشرقية

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منطقة يوسف بيه

قسم ثانى الزقازيق

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