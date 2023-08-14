"الصحة": تقديم الخدمة لـ 18 مليونا و678 ألف شخص بـ"100 يوم صحة" فى 49 يوما

كتب الأمير نصرى

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، آخر مستجدات حملة "100 يوم صحة" قائلا:" فى اليوم الـ 49 من الحملة بلغ إجمالى الخدمات الصحية المقدمة 18 مليونا و678 ألفا و85 خدمة، تشمل كل الخدمات التى تقدمها وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين فيها".

وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن تقديم الخدمة زاد من خلال المبادرة فى بعض التخصصات بنسبة تتجاوز الـ 300% والـ 400% وأحيانا الـ 1000%، وتم تقديم أكثر من 1000 خدمة فى المبادرة.

وأوضح حسام عبد الغفار أن المبادرة تميزت بتكثيف المجهود بالشمول وسعة التغطية خاصة بعد توجيهات الرئيس السيسى، بأن يتم توسيع نطاق الخدمة لتشمل القرى الأكثر احتياجا والكفور والنجوع ومن خلال القوافل والعيادات المتنقلة، كما ساهمت فى تحجيم الأمراض فى مراحلها الأولى.