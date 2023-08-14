اليوم السابع
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الصحة: المضادات الحيوية لا تعالج التهاب الجيوب الأنفية

الإثنين، 14 أغسطس 2023 11:25 ص
الصحة: المضادات الحيوية لا تعالج التهاب الجيوب الأنفية المضادات الحيوية لا تعالج التهاب الجيوب الأنفية
كتب ــ وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن المضادات الحيوية لا تعالج التهاب الجيوب الأنفية، وتابعت: التهاب الجيوب الأنفية الحاد ينتج عن العدوى الفيروسية المصاحبة لنزلات البرد.
 
ونصحت وزارة الصحة والسكان بعدم استعمال المضادات الحيوية في حالات البرد والأنفلونزا؛ لأن سببها فيروسي، ولا يتأثر بالمضادات الحيوية.​
 
وقالت وزارة الصحة والسكان: الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يشمل ما يلي: 
 
1- التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.​
2- استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.​
3- استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.​
4- استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.​
5- استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.​
6- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.​
 
المضادات الحيوية لا تعالج التهاب الجيوب الأنفية
المضادات الحيوية لا تعالج التهاب الجيوب الأنفية

 


الصحة

المضادات الحيوية

نزلات البرد

الجيوب الانفية



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