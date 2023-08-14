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الصحة: إجراء 5.5 مليون جلسة غسيل كلوي بمعدل إنفاق 4.4 مليار جنيه سنويا

الإثنين، 14 أغسطس 2023 10:34 م
الصحة: إجراء 5.5 مليون جلسة غسيل كلوي بمعدل إنفاق 4.4 مليار جنيه سنويا الدكتور محمد نادي
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجية بوزارة الصحة، إجراء 5.5 مليون جلسة غسيل كلوي في مستشفيات وزارة الصحة بمعدل إنفاق 4.4 مليار جنيه سنويا، موضحا أن هذه التكاليف فيما يخص تغطية تكلفة الغسيل الكلوي فقط.
 
وأضاف الدكتور محمد نادي، خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن معدل ضخ ماكينات الغسيل الكلوي يزيد سنويا بمعدل 10% لتوفير أماكن غسيل في مناطق قريبة من المرضى، مشيرا إلى أنهم يدخلون ما لا يقل عن 500 ماكينة غسيل سنويا وتكلفتهم تتعدى الـ200 مليون جنيه سنويا، بالإضافة إلى نفقات جلسة الغسيل الكلوي.
 
وأوضح، أن وزارة الصحة لديها خريطة صحية لتوزيع المرضى والأماكن الأكثر احتياجا وسد العجز وتوفير الاحتياجات، مؤكدا عدم وجود قوائم انتظار لمرضى يحتاجون غسيل كلوي والان توجد وفرة والوزارة تعمل احلال للماكينات بماكينات أعلى كفاءة بحيث تحسن الحالة الصحية للمريض.
 

الغسيل الكلوي

وزارة الصحة

الصحة

نفقات وزارة الصحة

مستشفيات الصحة



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