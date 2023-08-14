الشرقية للدخان: ضخ كميات كبيرة من السجائر خلال الفترة المقبلة وزيادة المعروض

كتب محمد شرقاوى

أشاد هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، بتوجيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، بتوفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمنتجات شركة الشرقية للدخان 'إيسترن كومباني'.

وأكد هاني أمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ كميات كبيرة من السجائر للتجار المعتمدين بالسعر الرسمي لدى الشركة، منوها أن المعروض من السجائر سيكون كبيرا، مما يعمل على توازن أسعار السجائر.

وتابع هاني أمان: الشركة واجهت بعض المشاكل في توريد المواد الخام، حيث قام بعض التجار بتخزين المنتجات وحجبها استعدادًا لزيادة أسعار السجائر في الشهر الماضي أو تقلبات سعر الدولار.

وقال أمان: سعر جميع علب سجائر الشركة الشرقية للدخان هو 24 جنيهًا، باستثناء علبة الـ10 سجائر التي يبلغ سعرها 15 جنيهًا، وهذا هو السعر المقرر للبيع.

واختتم: أي تجار يخالفون هذه الأسعار سيتم وقف التعامل معهم فورًا وفقًا للوائح والقوانين، وأن الجهات الرقابية تتعامل حاليًا مع هذا الأمر.