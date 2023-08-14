السيطرة على حريق مخزن مواد غذائية بالخانكة.. ومحافظ القليوبية ينتقل للموقع

القليوبية إبراهيم سالم

توجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فى تمام الساعة السادسة والنصف صباحا، فور علمه بنشوب حريق بأحد مخازن المواد الغذائية بعزبة حسيب بقرية سرياقوس التابعة لمركز ومدينة الخانكة، حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.

يذكر أن غرفة الأزمات والطوارئ بمحافظة القليوبية قد تلقت بلاغ يفيد بوجود حريق في مخزن للمواد الغذائية بمدينة الخانكة، في تمام الساعة 6 صباحا، اليوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023، وقد قامت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بدفع 6 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وعلى الفور وجه المحافظ، بإزالة المخزن بالكامل مكون من أسوار خرسانية وسقف جمالون علي مساحة حوالي 1200 متر2 مخالف بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتكون رسالة لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية، ولن تسمح المحافظة بأي تعديات أو تبوير عليها.

جاء ذلك بحضور كل من العميد هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، ومجدى نجاح رئيس مدينة الخانكة.



اثار الحريق



المحافظ ومدير الحماية المدنية



المحافظ يتابع اثار الحريق



المخزن بعد السيطرة على الحريق



بعد السيطرة على الحريق



رجال الحماية المدنية بموقع الحريق



سيارات الإطفاء بموقع الحريق



