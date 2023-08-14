السيطرة على حريق فى سوبر ماركت بالبحيرة بسبب ماس كهربائى

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت منذ قليل قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق نشب فى سوبر ماركت بمدينة دمنهور دون خسائر فى الأرواح.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل محل لبيع الحلويات والبقالة دون حدوث أى خسائر فى الأرواح.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية بالبحيرة إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحريق هو حدوث ماس كهربائي داخل المحل المشار إليه مما أدى إلى اشتعال النيران، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.