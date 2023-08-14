السفينة AMEMOS تغادر ميناء سفاجا وعلى متنها 30 ألف طن فوسفات للهند

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 57000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 458 شاحنة و144 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 210 شاحنة و74 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 54500 طن بضائع، 248 شاحنة و70 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة AMEMOS وعلي متها 30000 طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينة SUVERI-REIS وعلي متنها 18500 طن سكر تصدير إلى السودان بينما غادر الميناء بالامس السفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل.

ويشهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و155 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي بريدج، ايلة وسينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1350 راكب بموانيها.





