الزراعة: الدولة تدعم الزراعات التعاقدية بهدف دعم الفلاح وتحقيق أكبر استفادة

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك اتجاه دعمته الدولة المصرية متمثل بالزراعة التعاقدية لطمأنة الفلاح وتشجيعه على زراعة السلع الاستراتيجية، وتجنب الفلاح المخاطر نتيجة تقلب الأسعار والتحديات العالمية .

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، في تصريحات لبرنامج أخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن الزراعة التعاقدية تتكون من المنتج وهو المزارع، والمستهلك وهو المواطن، ويكون هناك مركز زراعة تعاقدية يحكم الطرفين، وتكون العلاقة الناجحة .

وأوضح محمد القرش، أن أبرز التحديات تحديد سعر ضمان، وبدأ هذا الأسلوب يطبق على عدد من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وفول الصويا وبنجر السكر، والدولة تدعم الزراعات التعاقدية بهدف دعم الفلاح، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة .