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الرئيس السيسى يودّع عاهل الأردن والرئيس الفلسطيني بعد قمة ثلاثية بالعلمين.. صور

الإثنين، 14 أغسطس 2023 07:11 م
الرئيس السيسى يودّع عاهل الأردن والرئيس الفلسطيني بعد قمة ثلاثية بالعلمين.. صور توديع ملك الاردن ورئيس فلسطين
كتب محمد الجالى

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حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على توديع الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، بعد القمة الثلاثية التي انعقدت بين القادة الثلاثة اليوم، في العلمين، وذلك لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أرض دولة فلسطين المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها. 
 
وأكد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والرئيس محمود عباس على أهمية دور الرئيس عبد الفتاح السيسي وجمهورية مصر العربية في توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، الذي يُعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطيني، لما لذلك من تأثير على وحدة موقفه وصلابته في الدفاع عن قضيته، وأكد القادة أيضًا على ضرورة البناء على اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي استضافته مصر مؤخراً، بدعوة من الرئيس محمود عباس، للم الشمل الفلسطيني، بمدينة العلمين يوم ٣٠ يوليو/ تموز ۲۰۲۳.
 
 
 
توديع ملك الاردن ورئيس فلسطين (1)
توديع ملك الاردن ورئيس فلسطين 

توديع ملك الاردن ورئيس فلسطين (2)
توديع ملك الاردن ورئيس فلسطين 

توديع ملك الاردن ورئيس فلسطين (3)
توديع ملك الاردن ورئيس فلسطين

توديع ملك الاردن ورئيس فلسطين (4)
توديع ملك الاردن ورئيس فلسطين

 


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القمة المصرية الاردنية الفلسطينية

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