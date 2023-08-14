الدفاع الروسية: تحطم طائرة تدريب من طراز L-39 فى كراسنودار

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، أن طائرة تدريب من طراز L-39 تحطمت في كراسنودار.

وفى وقت سابق لقى 3 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء انفجار في مبنى لخدمات السيارات ببلدة ماخاشكالا جنوبي روسيا، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وفى سياق آخر، صرح سفير روسيا لدى بولندا سيرجي أندرييف بأن السفارة الروسية أرسلت مذكرة إلى وزارة الخارجية البولندية لتوضيح ملابسات اعتقال مواطنين روسيين اثنين بتهمة "التجسس".

وقال أندرييف، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء اليوم الإثنين، إن الجانب البولندي لم يبلغ القنصلية الروسية باحتجاز المواطنين الروسيين، طبقًا للإجراءات المتبعة بحسب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، مشيرًا إلى "عدم وجود إخطار رسمي حتى الآن، ولم يتقدما هما أنفسهما ولا أقاربهما أو محاموهما".