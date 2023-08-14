الداخلية تكشف ملابسات منشور يفيد بتضرر سيدة من قائد سيارة عرض حياتها للخطر

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".. متضمناً تضرر سيدة من قيام قائد إحدى السيارات الملاكى بمضايقتها أثناء قيادتها سيارتها بطريق "القاهرة /الإسكندرية الصحراوى"، وتعقبها معرضاً حياتها للخطر، فضلاً عن تلاعبه باللوحات المعدنية الخاصة بسيارته.

وبسؤال الشاكية مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة، أيدت مضمون المنشور، أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه "أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس"، وكذا السيارة المستخدمة فى الواقعة والتى تبين تلاعبه بلوحاتها المعدنية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتحفظ على السيارة.