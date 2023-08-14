الحوار الوطنى يعقد جلسة متخصصة لمناقشة مقترحات لجنة الدين العام وعجز الموازنة

كتب محمد السيد الشاذلى

تعقد غداً الثلاثاء، جلسة تخصصية مغلقة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطنى والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية.

يذكر أن الأسبوع الثاني للجلسات المتخصصة للحوار الوطني، التى عقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لإعداد وصياغة التوصيات والمقترحات المطروحة في الجلسات العامة، شهد مشاركة متنوعة من الخبراء و المتخصصين.

وعقدت لجنة الثقافة والهوية الوطنية للمحور المجتمعي جلسة متخصصة عن الهوية الوطنية، كما عقدت لجنة المحليات للمحور السياسي جلسة متخصصة عن النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، كما عقدت لجنتين متخصصتين للجنتى التعليم والقضية السكانية المنبثقة عن المحور المجتمعى.

وتعكف لجنة إعداد التوصيات والمقترحات بالحوار الوطنى، على وضع الصياغة النهائية للمقترحات الثلاثة للنظام الانتخابى التى انتهت إليها مناقشات لجنة مباشرة الحقوق السياسية، لعرضها فور انتهائها على مجلس الأمناء ليقرر طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه، وانعكس ثراء المناقشات التى دارت فى الجلسات العامة حول النظام الانتخابى المقترح لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ بشكل واضح فى اجتماعات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بهذا الموضوع، فى اجتماعها الذى عقد خلال الفترة الماضية.