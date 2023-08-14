اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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الحرس الوطنى التونسى: إنقاذ 23 شخصًا من الغرق قبالة سواحل صفاقس

الإثنين، 14 أغسطس 2023 08:25 م
الحرس الوطنى التونسى: إنقاذ 23 شخصًا من الغرق قبالة سواحل صفاقس الحرس الوطنى التونسى
أ ش أ

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أنقذت وحدات الحرس البحري بصفاقس 23 شخصًا وانتشلت 11 جثة لمهاجرين غير شرعيين تعرض مركبهم للغرق، اليوم الإثنين، قبالة سواحل سيدي منصور بصفاقس.


وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية "صفاقس 1" ووكيل الجمهورية بها، فوزي المصمودي، وفقا لما ذكرته التلفزة التونسية، إن المركب كان يقل على متنه 35 مجتازًا من بينهم نساء وأطفال أغلبهم تونسيون، إضافة إلى وجود عدد من مواطني إفريقيا جنوب الصحراء، وقد تعرض للغرق بعد وقت قصير من مغادرة السواحل.


وأوضح المصدر أن 7 أشخاص من ركاب القارب لا يزالون مفقودين، مشيرا إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 كشفت عن فتحها تحقيقًا بشأن الحادث.


تونس

الحرس الوطنى التونسى

صفاقس

سواحل صفاقس



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