الجيش النيجيري ينفذ ضربات مفاجئة ضد عصابات سرقة النفط في جنوب دلتا النيجر

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نفذت مروحيات الجيش النيجيرى طلعات هجوم استهدافية ضد مستودعات نفطية غير مرخصة فى جنوب دلتا النيجر و استهدفت معاقل عصابات تعمل في مجال سرقة النفط و تخزينه.



وجاءت الضربات الجوية ضد معاقل عصابات سرقة النفط في أحراش الجنوب النيجيري تزامنا مع عمليات مداهمة برية نفذتها قوات النخبة في الشرطة والجيش النيجيري التي القت القبض فيها على العشرات من عناصر سرقة النفط و الاتجار غير المشروع فيه و صادرت ما كان بأيديهم من اسلحة نارية و ذخائر.



وقال الكابتن ايدوارد جابكويك الناطق باسم سلاح الجو النيجيرى إن العملية الاستهدافية قد نفذت في الساعات الأولى من صباح اليوم وكانت مفاجأة للعناصر الإجرامية وأنها شملت مناطق جوب غرب إقليم بيللي بولاية ريفرز بجنوب دلتا النيجر.



وأشار إلى أن القوات المسلحة النيجيرية قد نفذت عمليات إبرار جوى ضد هذه المناطق قبل ستة أشهر لتطهيرها من العناصر المسلحة الخطرة، إلا أن معلومات توافرت لدى الاستخبارات النيجيرية أكدت سعى مجموعات من فلول تلك العناصر إلى إعادة تجميع نفسها لاستئناف أعمال تهريب النفط وهو ما تم اجهاضه في الضربة الجوية والبرية التي تم تنفيذها اليوم والتي أسفرت عن مصرع أحد الصيادين خلال الاشتباكات ووفاته.