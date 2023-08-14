وأكد قائد الفرقة الـ 27 للقوات البرية الصومالية العقيد فارح كوشن - فى بيان اليوم- أن العملية العسكرية تهدف إلى تطهير المدينة من العناصر الإرهابية التى تتحصن فيها، داعيا المواطنين إلى التعاون مع القوات الأمنية؛ لتسهيل الوصول إلى الإرهابيين، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا).

يذكر أن عدة مناطق تابعة لولايتى هيرشبيلى وجلمدج تشهد عمليات عسكرية مكثفة لتصفية فلول ميليشيات الخوارج من المناطق القليلة المتبقية.