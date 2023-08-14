اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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الجزائر تصادق على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى مع السعودية

الإثنين، 14 أغسطس 2023 10:16 م
الجزائر تصادق على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى مع السعودية الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
وكالات

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وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، على مرسوم رئاسي يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجزائر والمملكة السعودية، لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري السعودي.

‎وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن العدد رقم 50 من الجريدة الرسمية، فقد تضمن العدد مرسوم التصديق على الاتفاق بين حكومة الجزائر وحكومة المملكة العربية السعودية، لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري -السعودي، الموّقع بجدة في 16 مايو 2023.

‎وتمّ توقيع هذا الاتفاق خلال زيارة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى المملكة، لترأس أشغال الدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية الجزائرية السعودية.

‎وينشأ بموجب هذا الاتفاق مجلس تنسيقي أعلى جزائري سعودي، يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات وفقاً لمبدأ المساواة والمنافع المتبادلة.


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