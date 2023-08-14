التموين تقدم نصائح للمواطنين عند شراء الذهب تجنبا للغش

كتب مدحت وهبة

تداول بعض رواد السوشيال ميديا وجود سبائك وجنيهات ذهبية مقلدة بالأسواق، لذلك تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تكثيف الحملات الرقابية على أسواق الذهب للتأكد من جودة المنتجات المطروحة والتأكد من دمغ المشغولات الذهبية من خلال مصلحة الدمغة والموازين التابعة للوزارة